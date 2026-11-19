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टीम ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए अनजान कॉल पर ओटीपी और पासवर्ड जैसी निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी।विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया। टीम ने अपील की कि नशे की खरीद-फरोख्त या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 और आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क किया जा सकता है।