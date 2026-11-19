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ब्लड कल्चर और एंटीबायोटिक संवेदनशीलता जांच से संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया की पहचान के साथ यह भी पता लगाया जा सकेगा कि उस पर कौन-सी दवा प्रभावी रहेगी। इससे अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी।नागरिक अस्पताल की प्रयोगशाला की प्रभारी एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ. रेणु बंसल ने बताया कि जनवरी 2026 में जिले के लिए एंटीमाइक्रोबियल नीति तैयार की गई थी।इसमें विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों के सुझाव और प्रयोगशाला के जांच आंकड़े शामिल किए गए हैं। अस्पताल में एएमआर समिति गठित करने के साथ चिकित्सकों का व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनाया गया है, ताकि असामान्य बैक्टीरिया और महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट तुरंत साझा की जा सकें।उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में श्वसन संक्रमण की पहचान के लिए रेस्पिरेटरी वायरल पैनल पीसीआर, एलर्जी के मूल्यांकन के लिए टोटल आईजीई तथा लेप्टोस्पाइरा और स्क्रब टाइफस की आईजीएम जांच शुरू की गई हैं। इससे संक्रमण के वास्तविक कारण का पता लगाने में मदद मिलेगी।डॉ. बंसल ने बताया कि सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती। बिना जरूरत इनके इस्तेमाल से बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है।विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के तहत 18 से 24 नवंबर तक अस्पताल में पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताओं सहित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह एंटीबायोटिक नहीं लेने की अपील की।