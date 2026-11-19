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मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना ने पोपली कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। इसके प्रति समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता विकसित करना जरूरी है। किशोरियों को सही जानकारी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।डॉ. सुमन यादव ने मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, सैनिटरी पैड के सही उपयोग, सुरक्षित निस्तारण, संतुलित खानपान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। उन्होंने भ्रांतियों और झिझक को दूर करने पर जोर दिया। छात्राओं को जागरूकता संबंधी पंफलेट और सेनेटरी पैड वितरित किए गए।संस्था की प्रधान सलोनी सिंगला ने कहा कि अभियान विभिन्न विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य छात्राओं को जागरूक करना है।जैन समाज के प्रधान मोहित जैन, प्रबंधक विनय जैन, मनोज जैन, अमित जैन और प्रधानाचार्य सुनीता पारीक मुख्य अतिथि का स्वागत किया।