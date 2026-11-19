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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार ने नरेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। वहीं, नवनियुक्त स्टाफ सचिव नरेंद्र सिंह ने सभी स्टाफ सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने स्टाफ के हितों को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आश्वासन दिया। बैठक में स्टाफ से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और कई निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

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धारूहेड़ा। राजकीय महाविद्यालय खरखड़ा में बुधवार को कर्मचारियों की हुई बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ कर्मचारी नरेंद्र सिंह को महाविद्यालय का नया स्टाफ सचिव चुना गया।