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रेवाड़ी। वीर भगत सिंह युवा दल के तत्वावधान में विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोकलगढ़ में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य ताराचंद की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक प्रो. सीएल सोनी और प्रधान दिनेश कपूर ने कहा कि हमारा शरीर पांच तत्वों भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल से बना है। प्रकृति के जितना निकट रहेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने और सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। संस्था के महासचिव दयाराम आर्य और उपप्रधान अजय भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में संतुलित आहार का विशेष महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व की जानकारी दी। उपप्राचार्या पल्लवी यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मेधावी विद्यार्थियों को उपयोगी साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया।