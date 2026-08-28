Rewari News: निजी बसों में विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा निशुल्क यात्रा पास का लाभ

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पहले निशुल्क यात्रा पास की सुविधा केवल सरकारी बसों में ही मान्य थी। सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए अब निजी बसों को भी योजना में शामिल किया है। इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय आने-जाने वाले हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलना था, लेकिन सुविधा लागू नहीं होने के कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों में रोष है।परिवहन विभाग की ओर से निजी बस संचालकों को पत्राचार के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा है कि वैध यात्रा पास होने के बावजूद यदि कोई निजी बस संचालक किसी विद्यार्थी को बस में चढ़ने से रोकता है तो उसके खिलाफ संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय या परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है।विभाग के अनुसार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने में सुविधा देना और परिवहन खर्च का बोझ कम करना है। निजी बसों में भी पास की सुविधा मिलने से दूर-दराज के गांवों से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।विद्यार्थी एक दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं पासइस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को पास जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वे दिन में एक बार आने-जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र एक दिन में केवल एक बार ही पास का उपयोग कर सकेंगे।वर्जन :विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत निजी बसों में भी निशुल्क यात्रा पास की सुविधा लागू की है। इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।-निरंजन शर्मा, जीएम रोडवेज, रेवाड़ी