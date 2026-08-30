Rewari News: शांता का राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:51 PM IST
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खोल। खंड खोल की राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मामड़िया अहीर की मुख्य अध्यापिका शांता कुमारी का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए किया गया है। शांता कुमारी ने विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ नवाचार और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के प्रति समर्पण और उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें पूर्व में भी विभिन्न स्तरों पर सम्मानित किया जा चुका है।
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