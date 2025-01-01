Rewari News: बारिश से बाजरे की कटी फसल खराब, खेतों में भरा पानी

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गांव जड़थल में भी बारिश के बाद ऐसे ही हालात देखने को मिले। यहां खेत में कटाई के बाद रखी बाजरे की फसल बारिश के पानी में डूबी नजर आई। किसानों का कहना है कि खेतों में पानी भरने से कटी हुई फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। यदि पानी जल्द नहीं निकला तो बाजरे की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।किसानों ने बताया कि इस समय बाजरे की कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। खेत में कटाई के बाद रखी फसल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने से पहले बारिश होने के कारण कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों ने प्रशासन से प्रभावित खेतों का मौके पर निरीक्षण कर नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की है।