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Rewari News: सफाई कर्मचारियों के धरने को सेवा स्तंभ ने दिया समर्थन

Sat, 29 Aug 2026 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:26 PM IST
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Seva Stambh extends support to the sanitation workers' protest.
सफाई कर्मचारियों के धरने को समर्थन देेते सेवा स्तंभ के पदाधिकारी। स्रोत : संगठन - फोटो : खेल दिवस पर एथले​क्टिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में दमखम दिखाते ​खिलाड़ी। स्रोत एसोसिएशन
रेवाड़ी। लंबित मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ का धरना लगातार 24वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचकर सेवा स्तंभ की जिला इकाई ने कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिए और हरियाणा सरकार से उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।
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सेवा स्तंभ के जिला प्रधान एवं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह साम्भरिया ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से धरना देने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। सरकार को कर्मचारियों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालना चाहिए।
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इस अवसर पर सेवा स्तंभ के राष्ट्रीय महासचिव आरपी सिंह दहिया, राष्ट्रीय उपप्रधान रामनिवास गोठवाल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्यवीर गोठवाल मौजूद रहे। नगरपालिका कर्मचारी संघ की जिला इकाई के प्रधान शिवा गंगाहेड़ी सहित पूनम, मीनू, राजेश, अनिल, रमेश कुमार, प्यारेलाल, ईश्वर बोड़वाल, रोशनलाल बेरली, राजेश चावरिया, राकेश, दीपक गंगाहेड़ी, सुनील, सुरेंद्र, नवीन कुमार चावरिया और धीरज सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
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