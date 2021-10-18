Rewari News: धारूहेड़ा नगर पालिका के उपप्रधान पद के लिए चुनाव आज

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31 अगस्त को दोपहर सवा 2 बजे नगरपालिका कार्यालय में बैठक होगी। इसमें उपप्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नामांकन के लिए प्रस्तावक और समर्थक की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा। नाम वापसी की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।उपप्रधान पद के चुनाव में पार्षदों की भूमिका निर्णायक रहेगी। यही कारण है कि संभावित दावेदार प्रत्येक पार्षद से संपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन पार्षदों ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक-एक पार्षद का समर्थन चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है।फिलहाल उपप्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की अंतिम तस्वीर सामने आएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो पार्षदों के मतदान से उपप्रधान का फैसला होगा। ऐसे में चुनाव से पहले चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है।