Rewari News: पशु पकड़ने गई टीम से मारपीट करने के आरोपी दो पशुपालक गिरफ्तार

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रेवाड़ी। चौकी भाड़ावास गेट पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, आवारा पशु पकड़ने गई नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो पशुपालकों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपी मोहल्ला बाससिताब राय निवासी परस राम उर्फ परसा और मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी मलखान है। पुलिस ने पहली बार पशुपालकों की गिरफ्तारी की है।17 अगस्त को गांव धवाना निवासी देवेंद्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने नगर परिषद रेवाड़ी से शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने का वर्क ऑर्डर लिया है। वह सुनारिया ग्रुप का संचालन करते हैं। उनकी टीम के सदस्य महेश यादव अपने स्टाफ के साथ मोहल्ला गुर्जरवाड़ा क्षेत्र में बेसहारा एवं आवारा पशुओं को पकड़ रहे थे।इसी दौरान स्थानीय इंद्र गुर्जर, मलखान गुर्जर और परसा गुर्जर ने टीम के काम में रुकावट डाली। आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और पकड़ी गई गायों की रस्सियां खोलकर उन्हें जबरदस्ती छुड़ा लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां भी दीं।सभी आरोपी अपनी पालतू गायों को जानबूझकर सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। 11 अगस्त को माता चौक के पास पशु के हमले में जिस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वह पशु भी पूरी तरह लावारिस न होकर इन्हीं आरोपियों की लापरवाही का नतीजा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने थाना शहर में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।