Rewari News: आज रेवाड़ी पहुंचेगी संकल्प यात्रा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:15 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:15 PM IST
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रेवाड़ी। गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प अभियान यात्रा 27 सितंबर को रेवाड़ी पहुंचेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने बताया कि यात्रा शाम चार बजे काठूवास टोल के पास जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। इसके स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
काठूवास टोल पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, डॉ. कृष्ण कुमार, अनिल यादव और जिला प्रभारी मदन गोयल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा की अगवानी करेंगे। इसके बाद यात्रा निर्धारित मार्ग से रेवाड़ी शहर पहुंचेगी। डॉ. पोपली ने बताया कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। 28 सितंबर को यात्रा पटौदी होते हुए गुरुग्राम जिले में प्रवेश करेगी।
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काठूवास टोल पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, डॉ. कृष्ण कुमार, अनिल यादव और जिला प्रभारी मदन गोयल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा की अगवानी करेंगे। इसके बाद यात्रा निर्धारित मार्ग से रेवाड़ी शहर पहुंचेगी। डॉ. पोपली ने बताया कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। 28 सितंबर को यात्रा पटौदी होते हुए गुरुग्राम जिले में प्रवेश करेगी।
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