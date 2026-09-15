Rewari News: सेवा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प

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रेवाड़ी विधानसभा के मंडलों में विधायक लक्ष्मण यादव, कोसली में विधायक अनिल यादव और बावल में विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।कार्यशालाओं में जिला प्रभारी डॉ. मदन गोयल, वरिष्ठ नेता सतीश खोला, अरविंद यादव और हुकुमचंद यादव ने विभिन्न मंडलों में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन, देश में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, जनकल्याणकारी योजनाओं और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की।भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र प्रथम के संकल्प और जनसेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों और उपलब्धियों को प्रत्येक कार्यकर्ता घर-घर तक पहुंचाएगा।कार्यशालाओं के समापन के साथ भाजपा ने संगठन को बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं को जनसेवा के कार्यों से जोड़ने पर जोर दिया।