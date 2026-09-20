Rewari News: ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर समाधान शिविर आज से

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जिले के विभिन्न ब्लॉकों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में निर्धारित तिथियों पर शिविर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत खोल ब्लॉक में 21 और 22 सितंबर, डहिना ब्लॉक क्षेत्र में 24 से 29 सितंबर तथा नाहड़ ब्लॉक में 30 सितंबर को शिविर होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद और रेवाड़ी ब्लॉक में 1 अक्तूबर से शिविर आयोजित किए जाएंगे। जाटूसाना ब्लॉक में 6 अक्तूबर, बावल ब्लॉक और बावल नगर पालिका में 7 से 9 अक्तूबर तथा धारूहेड़ा ब्लॉक और नगर पालिका में 15 अक्तूबर को शिविर आयोजित किए जाएंगे। विज्ञापन

पीपीपी कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर संबंधित शिविर में पहुंचें। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में निर्धारित तिथियों पर शिविर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत खोल ब्लॉक में 21 और 22 सितंबर, डहिना ब्लॉक क्षेत्र में 24 से 29 सितंबर तथा नाहड़ ब्लॉक में 30 सितंबर को शिविर होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद और रेवाड़ी ब्लॉक में 1 अक्तूबर से शिविर आयोजित किए जाएंगे। जाटूसाना ब्लॉक में 6 अक्तूबर, बावल ब्लॉक और बावल नगर पालिका में 7 से 9 अक्तूबर तथा धारूहेड़ा ब्लॉक और नगर पालिका में 15 अक्तूबर को शिविर आयोजित किए जाएंगे।पीपीपी कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर संबंधित शिविर में पहुंचें। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

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रेवाड़ी।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में सेवा सेतु अभियान के तहत विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने शिविरों के आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। शिविरों में नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा।