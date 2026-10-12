राहुल गांधी चुप्पी तोड़ें, सांसद को पार्टी से बर्खास्त करें: डॉ. वंदना पोपली

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प्रदर्शन के दौरान डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि छात्राओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और मामले में हुई कार्रवाई पर राहुल गांधी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला सुरक्षा और अधिकारों की बात करती है, लेकिन अपनी पार्टी के सांसद पर लगे आरोपों के मामले में चुप्पी साधे हुए है।डॉ. पोपली ने राहुल गांधी से मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने और संबंधित सांसद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से जवाबदेह होना चाहिए।प्रदर्शन में भाजपा के दोनों जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल और कुलदीप चौहान सहित जिला पदाधिकारी, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और अन्य पार्टी सदस्य मौजूद रहे। इनमें हेमलता तंवर, नीतू चौधरी, शारदा यादव, दीपा भारद्वाज, बलजीत यादव, गौरव शर्मा और दीपक अग्रवाल सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए।