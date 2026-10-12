Rewari News: छात्राओं ने बाबा मुक्तेश्वर पुरी मठ और दड़ौली आश्रम का किया सर्वेक्षण

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सर्वेक्षण दल का नेतृत्व डॉ. रीनू यादव ने किया, जबकि विपुल यादव ने सहयोग दिया। छात्राओं ने दोनों धार्मिक स्थलों पर महंतों, पुजारियों, सेवादारों और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं।उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि ये धार्मिक केंद्र किस प्रकार सामाजिक एकता और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं। छात्राओं ने एकत्रित जानकारी को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में संकलित किया।रीजनल सेंटर के निदेशक डॉ. यशपाल शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से छात्राओं में शोध प्रवृत्ति, सामाजिक समझ और व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। किताबी ज्ञान के साथ जमीनी वास्तविकताओं को समझना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।वरिष्ठ शिक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं के लिए यह सर्वेक्षण उपयोगी रहा। छात्राओं ने उत्साह के साथ स्थानीय इतिहास और लोक-आस्था से जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया। इस दौरान नॉन टीचिंग स्टाफ से मधु बाला और निर्मला ने भी सहयोग किया।