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Rewari News: छात्राओं ने बाबा मुक्तेश्वर पुरी मठ और दड़ौली आश्रम का किया सर्वेक्षण

Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
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The female students conducted a survey of Baba Mukteshwar Puri Math and Dadauli Ashram.
कोसली। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर कृष्ण नगर की बीए पांचवें सेमेस्टर की छात्राओं ने प्रेक्टिकल पाठ्यक्रम के तहत क्षेत्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण किया। छात्राओं को दो समूहों कोसली स्थित बाबा मुक्तेश्वर पुरी मठ और दड़ौली आश्रम का भ्रमण कराया गया।
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सर्वेक्षण दल का नेतृत्व डॉ. रीनू यादव ने किया, जबकि विपुल यादव ने सहयोग दिया। छात्राओं ने दोनों धार्मिक स्थलों पर महंतों, पुजारियों, सेवादारों और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं।
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उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि ये धार्मिक केंद्र किस प्रकार सामाजिक एकता और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं। छात्राओं ने एकत्रित जानकारी को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में संकलित किया।
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रीजनल सेंटर के निदेशक डॉ. यशपाल शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से छात्राओं में शोध प्रवृत्ति, सामाजिक समझ और व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। किताबी ज्ञान के साथ जमीनी वास्तविकताओं को समझना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वरिष्ठ शिक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं के लिए यह सर्वेक्षण उपयोगी रहा। छात्राओं ने उत्साह के साथ स्थानीय इतिहास और लोक-आस्था से जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया। इस दौरान नॉन टीचिंग स्टाफ से मधु बाला और निर्मला ने भी सहयोग किया।
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