Rewari News: बस ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार देवरानी की मौत, डेढ़ माह पहले दिया था बेटी को जन्म

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बस झज्जर से रेवाड़ी आ रही थी। बस में सवार यात्री भी नीचे उतर गए और दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सड़क किनारे करवाकर कब्जे में ले लिया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।हादसे के बाद डिंपल का शव देर तक सड़क पर पड़ा रहा। सड़क पर बिखरे खून को कुत्ता चाटता दिखाई दिया, जबकि सामने ही अस्पताल था। पुलिस ने पूजा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जेठानी पूजा ने बताया कि वह देवरानी को लेकर स्कूटी से बैंक जा रही थीं। वह स्कूटी चला रही थीं और डिंपल पीछे बैठी थी। जैसे ही दोनों ट्रामा सेंटर के सामने पहुंचीं, पीछे से बस ने उनकी स्कूटी को हल्की टक्कर मार दी। डिंपल गिर गई और बस का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। कुछ समझ नहीं आया, अचानक से ये क्या हो गया है। देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी।परिवार में छाया मातमसूरज ने बताया कि पत्नी पूजा ने सूचना दी कि डिंपल की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह सुनकर दिमाग ही काम नहीं किया। अस्पताल पहुंचे तो डिंपल का शव देखा। हमारा परिवार एक साथ रहता था। एकदम से घर में मातम छा गया। डिंपल ने करीब डेढ़ माह पहले ही बेटी को जन्म दिया था। परिवार में नवजात के आने से खुशियां थीं, लेकिन हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। डिंपल के 3 बच्चे हैं।अस्पताल में मची चीख-पुकार:हादसे की सूचना मिलते ही डिंपल के परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहां अपनों को खोने के गम में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार के सदस्यों को बिलखता देखकर पुलिसकर्मी और आसपास से गुजर रहे लोग भी भावुक हो गए। हादसे के बाद अस्पताल में माहौल गमगीन हो गया। परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और संभालने का प्रयास किया। महज डेढ़ माह पहले घर में आई नन्ही बच्ची की मां की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।वर्जनमौके पर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने जायजा लिया। एक महिला की मौत हो गई। बस को कब्जे में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।-सुमन लता, जांच अधिकारी