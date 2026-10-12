Rewari News: डेंगू का एक नया मामला मिला

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रेवाड़ी। जिले में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को डेंगू का एक मामला सामने आया। इसी के साथ डेंगू के कुल 51 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 13 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और 38 निजी अस्पतालों से संबंधित हैं। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। जिले में डेंगू से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 17 नमूने एकत्र किए गए। इनमें सरकारी स्कूलों से 12 और निजी क्षेत्र से पांच नमूने लिए गए। जिले में अब तक कुल 3145 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। डेंगू के मामलों में रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में 22, बावल में 11, मीरपुर में 10, गुरुवारा में चार, खोल में तीन और नाहर में एक मामला दर्ज किया गया है।