Rewari News: पीतल बाजार में धनतेरस की तैयारी तेज, 350 रुपये किलो तक बढ़े दाम

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कारोबारियों के अनुसार पिछले साल पीतल के भाव करीब 750 रुपये प्रति किलो के आसपास थे, जबकि इस बार बढ़कर करीब 1100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बाजार में पीतल की थाली, गिलास, कटोरी, लोटा, डिब्बे और अन्य घरेलू सामान की मांग दिवाली के नजदीक बढ़ने लगी है।कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस पर पीतल के बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस दिन बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। धनतेरस पर पीतल के बर्तनों का करोड़ों रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।कारोबारियों के मुताबिक धनतेरस के आसपास मांग बढ़ने पर दाम में हल्की बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि बाजार में ग्राहकों की खरीदारी पर कीमतों का असर पड़ने की संभावना है।महंगाई के कारण पीतल की खरीदारी सीमित हुईलघु कुटीर उद्योग के प्रधान बीरबल वर्मा ने बताया कि पीतल के दाम बढ़ने से कारोबार प्रभावित है। महंगा होने के कारण लोगों ने पीतल के बर्तनों की खरीदारी काफी कम और सीमित कर दी है। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने का प्रचलन होने के कारण लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार भी अधिकांश लोग जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीद रहे हैं।महंगाई से मांग घटीलघु कुटीर उद्योग के उपप्रधान सोमदत्त ने बताया कि धनतेरस पर छोटे-बड़े पीतल के बर्तनों की काफी मांग रहती है, लेकिन महंगाई के कारण खरीदारी प्रभावित हुई है। लोग अब जरूरत के हिसाब से ही पीतल के बर्तन खरीद रहे हैं। धनतेरस को देखते हुए बाजार में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कारोबारियों को पर्व पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।