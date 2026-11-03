Rewari News: आईजीयू में कौशल विकास, रोजगार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए केंद्र गठित

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कौशल एवं उद्यमिता विकास केंद्र की निदेशक प्रो. रितु बजाज को बनाया गया है। इसके अंतर्गत उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ में डॉ. संदीप पुरवा, कौशल विकास में डॉ. ममता अग्रवाल, सामुदायिक आउटरीच में डॉ. सत्येंद्र और सीएसआर कोष प्रकोष्ठ में डॉ. संदीप कुमार को सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है।कॉर्पोरेट संसाधन केंद्र की निदेशक प्रो. समृद्धि होंगी। इसके तहत प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट की जिम्मेदारी डॉ. सुशांत यादव, इंटर्नशिप की डॉ. मनजीत शर्मा, उद्योग संबंधों की डॉ. विक्रांत और कॅरिअर परामर्श की डॉ. भारती को सौंपी गई है।वहीं, विश्वविद्यालय नवाचार एवं इनक्यूबेशन केंद्र का निदेशक प्रो. सुनील कुमार को बनाया गया है। आईपीआर प्रकोष्ठ में डॉ. उदय चट्टोपाध्याय और इनक्यूबेशन केंद्र में डॉ. हेमंत कुमार सिंह यादव को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रो. सतीश कुमार को विश्वविद्यालय पीठों का समन्वयक और डॉ. मीरा बांबा को उत्कृष्ट प्रथाओं का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।विश्वविद्यालय ने विभिन्न संस्थानों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए 19 समन्वयक भी नियुक्त किए हैं। कुलपति प्रो. मिगलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाना है।