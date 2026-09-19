Rewari News: हत्या के आरोपी को सेशन कोर्ट भेजा, 21 सितंबर को होगी पेशी

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30 जुलाई 2025 को शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे जानकारी मिली थी कि 28 जुलाई को उसके भाई मनोज के साथ साहुन खान, विवेक उर्फ विक्की, दीपक और कुछ अन्य लोगों ने मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश की। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया और उसके खिलाफ आरोपों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मंडल ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत पुलिस रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला बनता माना। यह अपराध सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होने के कारण अदालत ने केस को सेशन कोर्ट रेवाड़ी को भेजने का आदेश दिया।