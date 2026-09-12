Rewari News: नागरिक अस्पताल में लगेगी एमआरआई व सीटी स्कैन मशीन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 12 Sep 2026 11:41 PM IST
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रेवाड़ी। नागरिक अस्पताल में जल्द ही पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। दोनों सुविधाएं शुरू करने की मंजूरी सरकार से मिल गई है। अब अस्पताल प्रशासन मशीनें लगाने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर रहा है।
नागरिक अस्पताल में फिलहाल एमआरआई की सुविधा नहीं है। डॉक्टर के एमआरआई जांच लिखने पर मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का रुख करना पड़ता है। निजी सेंटरों में जांच महंगी होने के कारण मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।
एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए अस्पताल परिसर में जगह देखी जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में दोनों मशीनें लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध जगह और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
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ट्रॉमा सेंटर में एक सीटी स्कैन मशीन पहले से लगी है। अब पीपीपी मोड पर नई सिटी स्कैन मशीन लगाने की तैयारी है। इससे जांच की सुविधा बढ़ेगी और मरीजों को जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी।
गंभीर मरीजों को मिलेगा लाभ
एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने से दुर्घटना में घायल मरीजों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और तत्काल जांच की जरूरत वाले मरीजों को सबसे अधिक फायदा होगा। अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और मरीजों को जल्द उपचार मिल सकेगा। निजी सेंटरों पर निर्भरता कम होने से मरीजों को आर्थिक राहत भी मिलने की उम्मीद है।
वर्जन:
पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन लगवाने की मंजूरी मिल गई है। इन दोनों मशीनों के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। स्थान निश्चित होेते ही मशीनें लगाई जाएंगी। -डॉ. इंद्रजीत यादव, डीएमएस, नागरिक अस्पताल
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नागरिक अस्पताल में फिलहाल एमआरआई की सुविधा नहीं है। डॉक्टर के एमआरआई जांच लिखने पर मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का रुख करना पड़ता है। निजी सेंटरों में जांच महंगी होने के कारण मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।
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एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए अस्पताल परिसर में जगह देखी जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में दोनों मशीनें लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध जगह और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
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ट्रॉमा सेंटर में एक सीटी स्कैन मशीन पहले से लगी है। अब पीपीपी मोड पर नई सिटी स्कैन मशीन लगाने की तैयारी है। इससे जांच की सुविधा बढ़ेगी और मरीजों को जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी।
गंभीर मरीजों को मिलेगा लाभ
एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने से दुर्घटना में घायल मरीजों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और तत्काल जांच की जरूरत वाले मरीजों को सबसे अधिक फायदा होगा। अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और मरीजों को जल्द उपचार मिल सकेगा। निजी सेंटरों पर निर्भरता कम होने से मरीजों को आर्थिक राहत भी मिलने की उम्मीद है।
वर्जन:
पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन लगवाने की मंजूरी मिल गई है। इन दोनों मशीनों के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। स्थान निश्चित होेते ही मशीनें लगाई जाएंगी। -डॉ. इंद्रजीत यादव, डीएमएस, नागरिक अस्पताल