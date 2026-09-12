Rewari News: आईजीयू में अंतर कॉलेज खेल प्रतियोगिता कल से

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कुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने सभी महाविद्यालयों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने का आह्वान किया।कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने विद्यार्थियों को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खेल विभाग के निदेशक डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि अंतर कॉलेज प्रतियोगिताओं के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर विश्वविद्यालय स्तर के लिए किया जाएगा।यह रहेगा प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम:टेबल टेनिस की प्रतियोगिता 14 सितंबर को केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में होगी। कबड्डी 16 व 17 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय खड़कड़ा, शतरंज 21 सितंबर को राजकीय महिला महाविद्यालय बावल और वॉलीबॉल 24 व 25 सितंबर को वाईडीसी कॉलेज नारनौल में आयोजित होगी। सभी प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे शुरू होंगी। प्रतिभागियों को पहचान पत्र और पात्रता प्रपत्र साथ लाना होगा। टीम के साथ कॉलेज प्रबंधक या इंचार्ज की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। चयन परीक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।