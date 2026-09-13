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रेवाड़ी: पीएनडीटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 65 हजार में भ्रूण का लिंग बताने वाले दो लोगों को पकड़ा

Sun, 13 Sep 2026 07:31 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 07:31 PM IST
सार

भ्रूण का लिंग बताने के नाम पर गर्भवती महिला से 65 हजार रुपये लेने के मामले में पानीपत और सोनीपत की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने रेवाड़ी में कार्रवाई की। टीम ने दो लोगों को पकड़कर उनके पास से 64,500 रुपये बरामद किए हैं।

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PNDT team apprehended two accused in Rewari.
पीएनडीटी टीम की गिरफ्त में दो आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भ्रूण का लिंग बताने के नाम पर गर्भवती महिला से 65 हजार रुपये लेने के मामले में पानीपत और सोनीपत की संयुक्त पीएनडीटी (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) टीम ने रेवाड़ी में कार्रवाई की। टीम ने दो लोगों को पकड़कर उनके पास से 64,500 रुपये बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान राहुल पुत्र ओमपाल और रामनिवास के रूप में हुई है। टीम ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी है।
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पीएनडीटी टीम को सूचना मिली थी कि राहुल गर्भवती महिलाओं को भ्रूण का लिंग बताने के नाम पर पैसे लेता है। इसके बाद टीम ने एक गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर राहुल से संपर्क कराया। बातचीत के दौरान राहुल ने भ्रूण का लिंग बताने के लिए 65 हजार रुपये मांगे।
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पीएनडीटी टीम ने महिला को ग्राहक बनाकर भेजा

टीम ने 500-500 रुपये के नोटों की सूची तैयार कर महिला को पैसे दिए। 13 सितंबर को राहुल के कहने पर महिला रेवाड़ी पहुंची। यहां जिला नागरिक अस्पताल में राहुल एक अन्य व्यक्ति रामनिवास के साथ महिला से मिला। आरोप है कि राहुल ने महिला से 65 हजार रुपये लिए और उसे अपनी गाड़ी के पीछे आने को कहा। इसके बाद दोनों महिला को एक अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर को दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए रेफरल स्लिप बनवाई गई। इसके बाद महिला को अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड होने से पहले ही दोनों आरोपी वहां से निकलने लगे। इसी दौरान संयुक्त टीम ने दोनों को पकड़ लिया।
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तलाशी में मिले 64,500 रुपये

टीम के अनुसार रामनिवास की जेब से 34,500 रुपये और गाड़ी के डैशबोर्ड से 30 हजार रुपए मिले। कुल 64,500 रुपये बरामद हुए। टीम ने बरामद नोटों का मिलान पहले तैयार की गई सूची से किया, जो सही पाया गया।
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