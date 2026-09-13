रेवाड़ी: पीएनडीटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 65 हजार में भ्रूण का लिंग बताने वाले दो लोगों को पकड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीएनडीटी टीम को सूचना मिली थी कि राहुल गर्भवती महिलाओं को भ्रूण का लिंग बताने के नाम पर पैसे लेता है। इसके बाद टीम ने एक गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर राहुल से संपर्क कराया। बातचीत के दौरान राहुल ने भ्रूण का लिंग बताने के लिए 65 हजार रुपये मांगे।टीम ने 500-500 रुपये के नोटों की सूची तैयार कर महिला को पैसे दिए। 13 सितंबर को राहुल के कहने पर महिला रेवाड़ी पहुंची। यहां जिला नागरिक अस्पताल में राहुल एक अन्य व्यक्ति रामनिवास के साथ महिला से मिला। आरोप है कि राहुल ने महिला से 65 हजार रुपये लिए और उसे अपनी गाड़ी के पीछे आने को कहा। इसके बाद दोनों महिला को एक अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर को दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए रेफरल स्लिप बनवाई गई। इसके बाद महिला को अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड होने से पहले ही दोनों आरोपी वहां से निकलने लगे। इसी दौरान संयुक्त टीम ने दोनों को पकड़ लिया।टीम के अनुसार रामनिवास की जेब से 34,500 रुपये और गाड़ी के डैशबोर्ड से 30 हजार रुपए मिले। कुल 64,500 रुपये बरामद हुए। टीम ने बरामद नोटों का मिलान पहले तैयार की गई सूची से किया, जो सही पाया गया।