फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Mothers were provided with information about a nutritious diet.

Rewari News: माताओं को पौष्टिक आहार की दी जानकारी

Thu, 01 Oct 2026 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 01 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Mothers were provided with information about a nutritious diet.
सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम। विभाग
रेवाड़ी। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए।
विज्ञापन

जाटूसाना ब्लॉक के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल, कहानी, कविता, चित्रकारी गतिविधियां करवाई गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ गतिविधियों में भाग लिया। वहीं, माताओं और अभिभावकों को बच्चों के संतुलित एवं पौष्टिक आहार के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ उनके प्रारंभिक विकास एवं शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed