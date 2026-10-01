Rewari News: माताओं को पौष्टिक आहार की दी जानकारी

जाटूसाना ब्लॉक के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल, कहानी, कविता, चित्रकारी गतिविधियां करवाई गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ गतिविधियों में भाग लिया। वहीं, माताओं और अभिभावकों को बच्चों के संतुलित एवं पौष्टिक आहार के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के संबंध में जानकारी दी गई।जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ उनके प्रारंभिक विकास एवं शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।