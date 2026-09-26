Rewari News: पंचायत भवन का विधायक ने किया शिलान्यास

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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो आशीर्वाद और विश्वास दिया है, उस पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे।कार्यक्रम के दौरान बनीपुर के ग्रामीणों की ओर से विधायक को मांग पत्र सौंपा गया। विधायक ने ग्रामीणों को उनकी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पूरा कराने का आश्वासन दिया।सरपंच पवन कुमार उर्फ मड्डू ने कहा कि गांव के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक के प्रयासों से गांव में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। खेल मैदान में 111 फुट ऊंचा ध्वज भी लगाया गया है।इसके बाद विधायक ने एक कंपनी में लगी आग के घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रमेश लोर, निहाल सिंह चौकन, महेश, सरपंच उमेद, प्रधान सुरेंद्र, प्राचार्य महेंद्र, थानेदार सतीश ढिल्लों, राम सिंह उर्फ राजू, रणधीर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।