Rewari News: राखी में मनीषा व ध्रुव की टीम रही विजेता, मेहंदी में निधि व युक्ति ने मारी बाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 12:24 AM IST
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डहीना। गांव सीहा स्थित सीएमईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिवालिक सदन की देखरेख में राखी बनाओ और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। राखी में मनीषा व ध्रुव की टीम विजेता रही। वहीं, मेहंदी स्पर्धा में निधि व युक्ति ने बाजी मारीष
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य हरीश कुमार ने की। मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में निधि, चंचल और रामभतेरी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि सीनियर वर्ग में युक्ति, सुनीता और मोनिका विजेता रहीं।
इसी प्रकार राखी बनाओ प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में ध्रुव और पवन की टीमों ने बाजी मारी। सीनियर वर्ग में मनीषा, प्रिया, गौरी और मुस्कान द्वारा तैयार की गई राखियों को सर्वश्रेष्ठ चुना गया।
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प्रतियोगिता में प्राध्यापिका सीमा, रेखा, सोनू और प्रियंका ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। हिंदी अध्यापक शक्ति सिंह ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर्व के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी कथाएं सुनाईं।
उन्होंने पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। स्टाफ सचिव दिनेश कुमार ने आयोजन समिति, निर्णायक मंडल और सभी प्रतिभागियों का आभार जताया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य हरीश कुमार ने की। मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में निधि, चंचल और रामभतेरी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि सीनियर वर्ग में युक्ति, सुनीता और मोनिका विजेता रहीं।
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इसी प्रकार राखी बनाओ प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में ध्रुव और पवन की टीमों ने बाजी मारी। सीनियर वर्ग में मनीषा, प्रिया, गौरी और मुस्कान द्वारा तैयार की गई राखियों को सर्वश्रेष्ठ चुना गया।
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प्रतियोगिता में प्राध्यापिका सीमा, रेखा, सोनू और प्रियंका ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। हिंदी अध्यापक शक्ति सिंह ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर्व के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी कथाएं सुनाईं।
उन्होंने पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। स्टाफ सचिव दिनेश कुमार ने आयोजन समिति, निर्णायक मंडल और सभी प्रतिभागियों का आभार जताया।