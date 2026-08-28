Rewari News: सब्जी मंडी के पास गाय के हमले से व्यक्ति घायल

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सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के लिए पीजीआई में भेज दिया गया है। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक घायल की पहचान नहीं हो पाई थी।बेसहारा पशुओं के हमले की घटनाएं पहले भी गंभीर रूप ले चुकी हैं। इसी माह पशुओं के हमले में दो बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में पशुओं की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। आए दिन पशुओं के कारण लोगों के घायल होने और यातायात प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं।प्रशासन की ओर से बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया गया है, लेकिन इसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा। शहर में कई जगह अब भी पशुओं का बसेरा बना हुआ है।