फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Man injured in cow attack near vegetable market

Rewari News: सब्जी मंडी के पास गाय के हमले से व्यक्ति घायल

Fri, 28 Aug 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Man injured in cow attack near vegetable market
सड़क पर पड़ा घायल व्यक्ति। संवाद
रेवाड़ी। शहर में बेसहारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार रात करीब सवा 9 बजे पुरानी सब्जी मंडी के पास गाय ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
विज्ञापन

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के लिए पीजीआई में भेज दिया गया है। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक घायल की पहचान नहीं हो पाई थी।
विज्ञापन

बेसहारा पशुओं के हमले की घटनाएं पहले भी गंभीर रूप ले चुकी हैं। इसी माह पशुओं के हमले में दो बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में पशुओं की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। आए दिन पशुओं के कारण लोगों के घायल होने और यातायात प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशासन की ओर से बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया गया है, लेकिन इसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा। शहर में कई जगह अब भी पशुओं का बसेरा बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed