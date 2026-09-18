Rewari News: सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्यालय में जलाए दीप
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:28 PM IST
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रेवाड़ी। ततारपुर इस्तमुरार स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत दीप प्रज्ज्वलित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को सेवा भाव और संस्कारों का महत्व बताया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व उपप्रधान सुनील ग्रोवर रहे। प्राचार्य विनोद मेहता, सरपंच रामचंद्र, एसएमसी प्रधान अंजली और स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों की ओर से तैयार की गई ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोलियों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा भाव और संस्कारों का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया और उनके सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को सेवा भाव से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
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कार्यक्रम का मंच संचालन राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित विजेंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य विनोद मेहता, महावीर, बाबूलाल, मुकेश, देवेंद्र, अलका सहित विद्यालय के शिक्षकों ने मुख्य अतिथि सुनील ग्रोवर का बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आभार जताया।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व उपप्रधान सुनील ग्रोवर रहे। प्राचार्य विनोद मेहता, सरपंच रामचंद्र, एसएमसी प्रधान अंजली और स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
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मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों की ओर से तैयार की गई ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोलियों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा भाव और संस्कारों का महत्व बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया और उनके सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को सेवा भाव से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
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कार्यक्रम का मंच संचालन राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित विजेंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य विनोद मेहता, महावीर, बाबूलाल, मुकेश, देवेंद्र, अलका सहित विद्यालय के शिक्षकों ने मुख्य अतिथि सुनील ग्रोवर का बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आभार जताया।