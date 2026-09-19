Rewari News: मनेठी में कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ प्रतियोगिताएं 23 को
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:35 PM IST
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कुंड। शहीद नायक गुलाब सिंह की स्मृति में 23 सितंबर को मनेठी में मेले और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता शहीद गुलाब सिंह खेल परिसर में होगी।
इस दौरान 65 किलोग्राम वर्ग की कबड्डी, पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और लड़के-लड़कियों की अंडर-14 दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी।एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं सुबह साढ़े 7 बजे और कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू होगी।
विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद गुलाब सिंह की धर्मपत्नी सरस्वती देवी सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगी।
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इस अवसर पर महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज, डॉ. संजय मेहरा, नरेंद्र यादव, खोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बैरियर, समाजसेवी कृष्ण यादव डीपी और शहीद के पुत्र सुरेश यादव मौजूद रहेंगे।
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इस दौरान 65 किलोग्राम वर्ग की कबड्डी, पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और लड़के-लड़कियों की अंडर-14 दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी।एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं सुबह साढ़े 7 बजे और कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू होगी।
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विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद गुलाब सिंह की धर्मपत्नी सरस्वती देवी सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगी।
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इस अवसर पर महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज, डॉ. संजय मेहरा, नरेंद्र यादव, खोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बैरियर, समाजसेवी कृष्ण यादव डीपी और शहीद के पुत्र सुरेश यादव मौजूद रहेंगे।