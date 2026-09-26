Rewari News: बैठक में उठे सीवरेज, सफाई से संबंधित मुद्दे

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बैठक में पुलिस आवासीय कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखीं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्क, लाइब्रेरी और बच्चों के खेलकूद क्षेत्र को बेहतर बनाने से संबंधित सुझाव भी दिए गए। एएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें जल्द दूर किया जाए। वहीं, उच्च अधिकारियों से पत्राचार की आवश्यकता होने पर प्रक्रिया में देरी नहीं करने के निर्देश दिए।एएसपी ने कहा कि आरडब्ल्यूए के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और सुझावों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन केवल आवासीय परिसर नहीं, बल्कि पुलिस परिवार का साझा घर है। इसे स्वच्छ, सुरक्षित और अनुशासित बनाए रखने में सभी की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने निवासियों से स्वच्छता बनाए रखने और समस्याओं व सुझावों को आरडब्ल्यूए के माध्यम से साझा करने की अपील की।