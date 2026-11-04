Rewari News: गिफ्ट हैम्पर और हैंडमेड उत्पादों की बढ़ी मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गिफ्ट की दुकानों पर इन दिनों रंग-बिरंगे बॉक्स, सजावटी टोकरी, लकड़ी के डिब्बे और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट पैक की मांग दिखाई दे रही है। इनमें ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, कुकीज, पूजा सामग्री, सुगंधित मोमबत्तियां, दिए और छोटे सजावटी उत्पाद शामिल किए जा रहे हैं। कुछ ग्राहक ऐसे गिफ्ट पसंद कर रहे हैं, जिनमें खाने-पीने के सामान के साथ घर की सजावट से जुड़ी चीजें भी हों।नया बाजार के दुकानदार राजवीर ने बताया कि ग्राहक अब बाजार में पहले से तैयार गिफ्ट पैक खरीदने के साथ अपनी पसंद के अनुसार हैम्पर भी बनवा रहे हैं। इसमें वे खुद तय करते हैं कि किस तरह के उत्पाद शामिल करने हैं और पैकिंग कैसी होनी चाहिए।किसी को ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट पसंद हैं तो कोई हैंडमेड उत्पादों और इको फ्रेंडली सजावटी सामान को प्राथमिकता दे रहा है। गिफ्ट हैम्पर की कीमत भी उसमें शामिल सामान और पैकिंग के आधार पर तय की जा रही है।सजावटी मोमबत्तियों की भी अधिक मांगदुकानदार जतिन गुप्ता रमेश ने बताया कि इस बार गिफ्ट देने के लिए हाथ से तैयार किए गए उत्पाद भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। हस्तनिर्मित दिए, सजावटी मोमबत्तियां, बंदनवार, पूजा थाली और घर सजाने के सामान को गिफ्ट पैक में शामिल किया जा रहा है। आगे कहा कि अब केवल उपहार की कीमत नहीं, बल्कि उसकी पैकिंग और उपयोगिता पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक गिफ्ट के साथ नए और रचनात्मक विकल्पों का चलन बढ़ रहा है।