Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Incident of assault and mobile phone robbery in a housing society in Bhiwadi

Rewari News: भिवाड़ी में सोसायटी में मारपीट व मोबाइल लूट की घटना, पुलिस ने केस दर्ज किया

Mon, 16 Nov 2026 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Incident of assault and mobile phone robbery in a housing society in Bhiwadi
रेवाड़ी। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित राजवंशिका होम्स सोसायटी में एक निवासी पर सोसाइटी के कई लोगों द्वारा कथित रूप से जानलेवा हमला किया गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। पीड़ित ने भिवाड़ी एसपी को शिकायत देकर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

वंशिका होम्स सोसायटी निवासी पीड़ित राकेश ने अपनी लिखित शिकायत में बताया है कि घटना 3 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे की है। दीपक गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर उनके फ्लैट पर आया और उन्हें कम्युनिटी हॉल में ले गया।
विज्ञापन

वहां सोसाइटी निवासी अनिल चौहान, अविनाश शर्मा, महेश चौधरी, सवदेश पाठक, रोहित खिजुरीवास, कृष्ण गुर्जर सहित 30-40 अन्य लोग मौजूद थे।
शिकायत में आरोप है कि अनिल चौहान ने जान से मारने के इरादे से डंडे से सिर पर वार किया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। महेश चौधरी ने बाएं हाथ की बाजू पर डंडे से वार किया तथा सवदेश पाठक ने दाईं आंख के पास चोट पहुंचाई। अन्य लोगों ने लात-घूसों से मारपीट की।
विज्ञापन
विज्ञापन

दीपक गुर्जर ने पीड़ित का मोबाइल छीन लिया, जो अभी भी उन्हीं के पास बताया गया है। अविनाश शर्मा ने घर जाकर पीड़ित व उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं।

पीड़ित राकेश ने चोटों का मेडिकल मुआयना कराने तथा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोपियों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed