Rewari News: सेवा, साधना और सुधार से व्यक्ति व समाज में आता है सकारात्मक बदलाव

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उन्होंने अपने प्रवचन में सेवा, साधना और सुधार के महत्व को समझाते हुए कहा कि इन तीनों का एक निश्चित क्रम है। सेवा से मन और हृदय पवित्र होता है, जिससे व्यक्ति साधना की ओर बढ़ता है। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति, परिवार और समाज में सुधार स्वत: दिखाई देने लगता है।राष्ट्रीय स्तर पर आर्य समाज के मंत्री विनय आर्य ने कहा कि अच्छी बातों को सुनने और समझने के बाद उन पर दृढ़ संकल्प के साथ अमल करना चाहिए।उन्होंने महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और उनके अनुयायियों के सामाजिक व शैक्षणिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने और गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी ऐसे ही प्रयासों की जरूरत है।वैदिक प्रवक्ता आचार्य रामतीर्थ ने बताया कि कार्यक्रम में अनेक विद्वानों, साधु-संतों और महात्माओं ने अपने विचार रखे तथा आशीर्वाद दिया। समापन उपदेश में आचार्य स्वदेश ने कहा कि जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिदिन सुबह-शाम परमात्मा का स्मरण और भजन करना चाहिए। आचार्य प्रद्युम्न, गौ सेवक जय सिंह और बहन अलका आर्या ने भी प्रवचन दिए।कार्यक्रम में लोकेश आर्य, सुरजीत, हरिओम, अनिल, नरोत्तम, प्रभु दयाल, गोविंद, आलोक और पंकज सहित अनेक लोगों ने सेवाएं दीं। अंत में शांति पाठ और राष्ट्र आराधना के साथ वार्षिकोत्सव का समापन हुआ।