अंगदान से दूसरों को मिल सकता है नया जीवन :

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वृद्धाश्रम के प्रधान दिनेश राजपाल, प्रो. महावीर सिंह यादव, चिकित्सक डॉ. पवन गोयल ने कहा कि अंगदान से किसी जरूरतमंद को जीवनदान मिल सकता है और दिवंगत व्यक्ति की यादें भी दूसरों के जीवन में जीवित रहती हैं।पार्षद शिल्पी शर्मा, सेवानिवृत्त सीआईडी इंस्पेक्टर अजय भारद्वाज, कुलदीप सोनी और जतिन सैनी ने महर्षि दधीचि के देहदान का उदाहरण देते हुए मानव सेवा के महत्व को बताया।भजन गायिका सोनिया पोपली और शिक्षाविद प्रीति कपूर ने कहा कि देहदान से अंतिम संस्कार में लकड़ी की खपत कम करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में संयोजक दिनेश कपूर और भाजपा नेत्री दीपा भारद्वाज ने देहदान का संकल्प लिया।सभी को प्रो. महावीर सिंह यादव की पुस्तक ''''रेवाड़ी का वास्तविक इतिहास'''' भेंट की गई। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए कमल शर्मा, राजेंद्र गेरा, सत्यवीर शास्त्री और रामरतन यादव को सम्मानित किया गया।