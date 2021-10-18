Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Gangaram Jangid becomes the president of Shri Vishwakarma Jangid Brahmin Sabha.

Rewari News: गंगाराम जांगिड़ बने श्री विश्वकर्मा जांगिड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान

Mon, 16 Nov 2026 12:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Gangaram Jangid becomes the president of Shri Vishwakarma Jangid Brahmin Sabha.
धारूहेड़ा। जांगिड़ ब्राह्मण धर्मशाला धारूहेड़ा का संचालन करने वाली संस्था श्री विश्वकर्मा जांगिड़ ब्राह्मण सभा के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी राजकुमार यादव की देखरेख में आयोजित चुनाव में गंगाराम जांगिड़ को सभा का प्रधान चुना गया। चुनाव में महेश कुमार जांगिड़ को उपप्रधान, भीमसेन को सचिव, राजेश कुमार को उपसचिव और ज्ञानचंद जांगिड़ को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, परमानंद जांगिड़ को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। इस अवसर पर महेंद्र शर्मा एडवोकेट, सभा के पूर्व प्रधान सुल्तान जांगिड़, शाखा प्रधान मदन लाल जांगिड़, महेंद्र सिंह जांगिड़ (दुर्गा ट्रेडर्स), दौलत राम जांगिड़, मास्टर रामावतार, छत्रपाल जांगिड़, प्रवीण जांगिड़ और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खुशी राम जांगिड़ सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed