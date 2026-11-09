Rewari News: मकान से अवैध पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 7 नवंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि बलभद्र सराय के एक मकान में बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण कर उनकी बिक्री की जा रही है।सूचना के आधार पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी गठित कर मकान पर दबिश दी। वहां मौजूद युवक से पटाखों के भंडारण और बिक्री संबंधी लाइसेंस व परमिट मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।पुलिस ने मकान में रखे कट्टों और गत्ते की पेटियों की जांच की तो उनमें 50 पैकेट कलर सुपर स्काई शॉट, 30 पैकेट अग्नि रॉकेट और 28 पैकेट साउंड रॉकेट मिले। पुलिस ने सभी पटाखों को कब्जे में ले लिया। आरोपी के खिलाफ थाना शहर रेवाड़ी में विस्फोटक अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि बिना अनुमति पटाखों का भंडारण और बिक्री न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी रहेगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।