Rewari News: शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानी गो रक्षकों के नाम दीप प्रज्वलित

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कार्यक्रम में शहीद संदीप फिदेड़ी के पिता शेर सिंह, बलिदानी गौ रक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच के पिता एवं गौ सेवक शीशराम यादव तथा उनके बेटे कार्तिक यादव ने दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर सरदार सिंह, जितेंद्र यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।सोनू सम्मान सेवा समिति रेवाड़ी के संयोजक एवं कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र राष्ट्रवादी मूसेपुरिया ने बताया कि दिवाली पर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और गौ रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वालों को याद करते हुए यह आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान से परिचित कराना तथा उनके प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना है।