Rewari News: राधाकृष्ण मंदिर में आज मनेगा अन्नकूट पर्व

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इस वर्ष आयोजन की विशेषता यह रहेगी कि मंदिर में पहली बार पवित्र गाय के गोबर से श्री गोवर्धन महाराज की भव्य प्रतिमा का निर्माण एवं लेपन किया जाएगा। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।मंदिर प्रधान केशव चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सुबह 11:30 बजे गोवर्धन पूजा और आरती होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे अन्नकूट प्रसाद वितरित किया जाएगा। श्रद्धालुओं को एक साथ बैठाकर प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचकर आयोजन में भाग लेने और सेवा एवं सहयोग करने की अपील की है।