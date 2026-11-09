Rewari News: दीपावली की रात काठमंडी बाजार में शोरूम की छत पर लगी आग

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शहर थाना प्रभारी सूबे सिंह के अनुसार दिवाली की रात करीब 11 बजे काठमंडी बाजार स्थित सैमसंग शोरूम (बालाजी ट्रेडर्स) की ऊपरी छत पर पटाखों की चिंगारी गिरने से कबाड़ और एसी की वायर में आग लग गई। देखते ही देखते छत से धुएं का गुबार और लपटें उठने लगीं।इसी दौरान थाना शहर रेवाड़ी में तैनात होमगार्ड जवान हेमंत और लख्मीचंद राइडर पर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उनकी नजर शोरूम की छत से उठती आग की लपटों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।दोनों जवान बिना समय गंवाए आसपास की छतों के रास्ते घटनास्थल तक पहुंचे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाल्टी और रस्सी की मदद से ऊपर रेत पहुंचाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।जवानों की तत्परता से फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर प्रारंभिक नियंत्रण पा लिया गया। इससे आग शोरूम के मुख्य हिस्से और आसपास की घनी व्यावसायिक दुकानों तक फैलने से बच गई।पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने दोनों होमगार्ड जवानों की सराहना करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हेमंत और लख्मीचंद ने कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा।व्यापारियों ने जताया पुलिस का आभार:घटना के बाद काठमंडी व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों और स्थानीय व्यापारियों ने दोनों जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की। व्यापारियों ने कहा कि यदि जवान समय रहते आग पर काबू नहीं पाते तो आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान हो सकता था। उन्होंने एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा और रेवाड़ी पुलिस की टीम का आभार जताया।