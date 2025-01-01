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Rewari News: धूप की तपिश से बढ़ी गर्मी, तापमान फिर 38.5 डिग्री पर पहुंचा

Mon, 05 Oct 2026 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:24 AM IST
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Heat intensified due to the scorching sun; temperature reached 38.5 degrees again.
तेज धूप के चलते रविवार दोपहर सड़कों पर पसरा सन्नाटा।संवाद
रेवाड़ी। जिले में रविवार को दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी रही। दोपहर बाद धूप की तपिश बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडक रही।
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जिले में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
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सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई। दोपहर में गर्मी का असर रहा। शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है।
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उत्तर-पश्चिमी हवाओं से मौसम रहेगा खुश्क:
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से बदलकर उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है। इसके चलते सोमवार तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम परिवर्तनशील और खुश्क रहने की संभावना है। बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं और हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
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