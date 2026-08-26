Rewari News: स्वाइन फ्लू के बढते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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चिकित्सकों को भी सतर्क रहने के निर्देशस्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को व्यक्तिगत स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। विभाग की टीमें प्रदेश में सामने आ रहे मामलों की स्थिति पर भी नजर रख रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।ये हो सकते हैं प्रमुख लक्षणस्वाइन फ्लू में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। ऐसे लक्षण होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी गई है।जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से हाथ धोने, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने तथा लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें।डॉ. भंवर सिंह, नोडल अधिकारी