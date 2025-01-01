Rewari News: बाजरे की सरकारी खरीद आज से, आधार और वेरिफिकेशन जरूरी

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शेड्यूल के अनुसार 5 अक्टूबर को रेवाड़ी मंडी में धारूहेड़ा, खरखड़ा, मालपुरा, आलमगीरपुर, ढाकिया, मनेठी, पाडला, खोल, नांधा, बलवाड़ी, बावड़ और मुरादपुरी गांवों के किसान नई अनाज मंडी रेवाड़ी में बाजरा लेकर आ सकते हैं। किसानों को मंडी में फसल लाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरे का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि किसान निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही अपनी फसल मंडी में लेकर आएं। इससे खरीद प्रक्रिया सुचारू रहेगी और किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।यदि निर्धारित दिन वेरिफिकेशन नहीं होने या किसी अन्य कारण से किसान का बाजरा नहीं बिक पाता है तो वह 10 अक्टूबर को वेरिफिकेशन करवाने के बाद अपनी फसल बेच सकेगा। बिना शेड्यूल के किसी भी किसान का गेटपास जारी नहीं किया जाएगा।कोसली अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद के लिए भी गांवों के अनुसार दिन निर्धारित किए गए हैं। एसडीएम विजय कुमार यादव ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। गेटपास कटवाने के लिए किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण और ई-खरीद पोर्टल पर फसल का वेरिफिकेशन होना आवश्यक है।किसानों को मंडी में प्रवेश के लिए हुडा ग्राउंड स्थित गेट नंबर-2 का इस्तेमाल करना होगा, जबकि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर-1 निर्धारित किया गया है। बाजरा साफ और पूरी तरह सूखा होना चाहिए। मंडी में खरीद का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।गोपालपुर गाजी, गुगोढ़, गुरावड़ा, बुडोली, बैरमपुर, जखाला, सुमाखेड़ा, मोहदीनपुर, कान्हड़वास, अहमदपुर पड़तल, कतोपुरी, सुर्खपुर, नेहरूगढ़ और उस्मापुर गांवों के किसान कोसली मंडी में बाजरा लेकर आ सकते हैं।