Rewari News: खो-खो पुरुष वर्ग की स्पर्धा में राजकीय महाविद्यालय खरखड़ा प्रथम

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महिला वर्ग में जीसीडब्ल्यू रेवाड़ी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय महाविद्यालय खरखड़ा की टीम द्वितीय और केएलपी कॉलेज रेवाड़ी की टीम तृतीय स्थान पर रही।समापन समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्य दयावती ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस दौरान विश्वविद्यालय से पहुंचे खेल निदेशक डॉ. देवेंद्र ढाका ने प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। उनके साथ जीसीडब्ल्यू बावल से नरेश कुमार, प्रोफेसर सत्यजीत तथा कोच रतन कुमार ने आईजीयू इंटर कॉलेज चैंपियनशिप के लिए आयोजित ट्रायल का निरीक्षण किया। खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न कराई गई।महाविद्यालय के खेल निदेशक हरि प्रकाश ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विभिन्न महाविद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों, टीम कोच एवं मैनेजरों का आभार व्यक्त किया।