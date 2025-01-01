फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Garhla's team first in Kabaddi competition

Rewari News: कबड्डी प्रतियोगिता में गढ़ला की टीम प्रथम

Mon, 21 Sep 2026 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Garhla's team first in Kabaddi competition
कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एकजुट पहलवान। स्रोत : ग्रामीण
खोल। गांव कुंडल में रविवार को आयोजित बाबा गोगाजी महाराज के वार्षिक मेले में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें गढ़ला की टीम प्रथम और ढोकिया की टीम दूसरे स्थान पर रही। मेले में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन

मेले में बुजुर्गों, बालक-बालिकाओं की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताएं हुईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील चौहान ओढ़ी और कृष्ण पहलवान मनेठी पहुंचे।
विज्ञापन

कबड्डी प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। प्रथम पुरस्कार 15 हजार, द्वितीय 11 हजार, तृतीय 3100 और चौथे स्थान की टीम को 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में ईश्वर सिंह और छोटन शर्मा ने रेफरी की भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुश्ती प्रतियोगिता भी मेले का प्रमुख आकर्षण रही। पहलवानों के बीच 21 से 5100 रुपये तक की कुश्तियां कराई गईं। अखाड़े में पहलवानों ने दांव-पेंच दिखाए, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
लॉन्ग जंप में सावन रोहतक प्रथम और साहिल कुंडल द्वितीय रहे। हाई जंप में प्रदीप गिगलाना ने पहला तथा साहिल गिगलाना ने दूसरा स्थान हासिल किया। ओपन 800 मीटर दौड़ में सावन रोहतक प्रथम और पिंकेश बुहाना द्वितीय रहे।

लड़कियों की अंडर-14 200 मीटर दौड़ में एकता खोल प्रथम और तन्नू कुंडल द्वितीय रहीं। अंडर-17 में दिव्यांशी कासन प्रथम और काजल रोहतक द्वितीय रहीं। लड़कों की अंडर-14 200 मीटर में लवली मयान प्रथम और सन्नी मनेठी द्वितीय रहे। अंडर-17 400 मीटर में मनीष चेलावास प्रथम और अमन कुंडल द्वितीय रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed