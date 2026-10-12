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Rewari News: कैब चालक से गाड़ी, मोबाइल और नकदी छीनने के चार आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
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Four accused arrested for robbing a cab driver of his vehicle, mobile phone, and cash.
रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में कैब चालक से गाड़ी, मोबाइल और नकदी छीनने के मामले में सीआईए रेवाड़ी और मॉडल टाउन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पुंसिका निवासी तुषार, गांव तीतरपुर मसानी निवासी परदेसी बाबू और भीमा खरखड़ी प्रहलादपुरा निवासी जतिन और कपिल शामिल है। जतिन बावल जिला परिषद के पार्षद का बेटा बताया जा रहा है।
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एएसपी दीपिका अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव मोड़ी निवासी कैब चालक आशीष ने शिकायत दी थी कि 10 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े 7 बजे उसे उबर एप के माध्यम से बुकिंग मिली। वह पोसवाल चौक स्थित शराब के ठेके के पास से चार युवकों को अपनी सेलेरियो गाड़ी में बैठाकर ले गया।
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भवाड़ी गांव के अंडरपास के पास सुनसान रास्ते पर आरोपियों ने चालक का गला दबाकर उसे पिछली सीट पर बंधक बना लिया। आरोपियों ने उसका मोबाइल छीनकर पासवर्ड लिया और खेत में ले जाकर फोनपे के माध्यम से करीब 13 हजार रुपये ट्रांसफर कराए।
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इसके अलावा पेट्रोल पंप से तेल और नकदी के रूप में करीब सात हजार रुपये भी लिए। इसके बाद चालक से मारपीट कर उसे नारनौल रोड पर हरिनगर पुल के पास छोड़ दिया और गाड़ी लेकर भाग गए।
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