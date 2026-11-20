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कार्यवाहक बीईओ सत्यवीर नाहड़िया ने बताया कि प्रशिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, शिक्षण सामग्री, कहानी कथन, भाषा विकास और संख्या ज्ञान से जुड़ी नई गतिविधियों की जानकारी दी गई।मास्टर ट्रेनर मेनका यादव, रिंकू जोशी और अनुराधा चौहान ने बालवाटिका, हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों की नवीन शिक्षण विधियों तथा शिक्षक संदर्शिका में हुए बदलावों से अवगत कराया।अंतिम दिन शिक्षकों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंजू यादव, जयपाल सिंह, अशोक यादव, जरामानंद, भूपसिंह, वीरवती, सुनील कुमार, प्रियंका यादव, ओमप्रकाश, अनीता देवी, कंचन यादव, ओमदत्त और निर्मला को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में सम्मानित किया गया।इस दौरान खंड संयोजक पूजा यादव, एबीआरसी योगेश कुमार और विनय कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।