Rewari News: छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से दिया नशा मुक्ति का संदेश

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छात्रा आरती, मनीषा, मोनिका, किस्मत, मोहिनी, दीक्षा सेन, अंशु, कुसुम, मुस्कान, भारती, पूनम, मुस्कान कुमारी, मुस्कान यादव, मेघा और राधिका ने नुक्कड़ नाटक के जरिये नशे के दुष्प्रभावों और युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक को सीएम नायब सिंह सैनी व विधायकों ने खूब सराहा।कार्यक्रम के बाद रीजनल सेंटर पहुंचने पर निदेशक डॉ. यशपाल शर्मा ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राएं सेंटर का गौरव बढ़ा रही हैं और उन्हें इन पर गर्व है। नुक्कड़ नाटक टीम का नेतृत्व कर रहे डॉ. अनिल कुमार ने भी छात्राओं को बधाई दी और भविष्य में और बेहतर तैयारी के साथ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।नाटक सतीश मस्तान के निर्देशन में तैयार किया गया। छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी भी मौजूद रहे। मदन डागर और तरुण ने भी आयोजन में सहयोग किया।