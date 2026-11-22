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वर्ष 2010 में स्टेडियम का निर्माण होने के समय उम्मीद थी कि गांव के बच्चों को शहरों जैसी खेल सुविधाएं मिलेंगी और वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।इसके लिए पिछले करीब 15 वर्षों से स्थानीय विधायक, खेल विभाग और प्रशासन के सामने कोच नियुक्त करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। एथलेटिक्स, कुश्ती और कबड्डी के प्रशिक्षक नहीं होने के साथ इंडोर हॉल जैसी सुविधाओं का भी अभाव है।महिला बॉक्सिंग कोच के प्रयासों से मिले पदकस्टadium में तैनात महिला बॉक्सिंग कोच के प्रयासों से यहां के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। इससे साबित होता है कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अन्य खेलों के लिए भी प्रशिक्षक और जरूरी सुविधाएं मिलें तो यहां से बेहतर खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं।खिलाड़ी खुद कर रहे मैदान का रखरखावस्टेडियम में अभ्यास करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान की व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी पड़ रही है। खिलाड़ियों ने आपस में चंदा एकत्र करके मैदान की सफाई करवाई और घास लगवाई है। इसके अलावा मैदान के रखरखाव के लिए अपने खर्च पर एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया है।शौचालय बने, लेकिन पानी और सफाई का अभावस्टेडियम में शौचालयों का निर्माण तो करवाया गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने से इनका उपयोग करना मुश्किल है। शौचालयों की मरम्मत कागजों में समय-समय पर दिखाई जाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं सुधरी। हाथ धोने के लिए लगाए गए सिंक भी टूटे पड़े हैं। परिसर में सफाई व्यवस्था का भी अभाव है।लाखों खर्च के बाद भी नहीं सुधरे हालातस्टेडियम की मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। बाहर से रंग-पुताई कर भवन को बेहतर दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अंदर सुविधाओं की स्थिति अलग ही कहानी बयां कर रही है। खिलाड़ियों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग भी कई बार उठाई गई। सरकारी स्तर पर व्यवस्था नहीं होने के बाद स्थानीय पंचायत ने अपने स्तर पर पेयजल की व्यवस्था करवाई है।वर्जनकोसली खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोच की कमी से खेल विभाग को अवगत कराया गया है। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाती है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया समय-समय पर चलती रहती है।- अनिल यादव, खंड विकास अधिकारी, नाहड़