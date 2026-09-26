Rewari News: मीरपुर यूनिवर्सिटी में चौथी मंजिल से गिरकर इलेक्ट्रिशियन की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:18 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:18 PM IST
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धारूहेड़ा। मीरपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को काम के दौरान चौथी मंजिल से नीचे गिरने से एक इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई। मृतक गांव कोकोडिया निवासी 45 वर्षीय बलवान पुत्र रामनिवास था।
जांच अधिकारी विपिन ने बताया कि बलवान ठेकेदार संदीप के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वह विश्वविद्यालय की चौथी मंजिल पर काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ काम कर रहे कर्मचारी उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जांच अधिकारी विपिन ने बताया कि बलवान ठेकेदार संदीप के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वह विश्वविद्यालय की चौथी मंजिल पर काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ काम कर रहे कर्मचारी उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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